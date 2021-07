Som očkovaná a mám právo na ochranu. To je tiež demokracia.

Čítam a počúvam silné slová odporcov očkovania. Hovoria o svojich právach, prichádzajú s naivnými zdôvodneniami, ako sa nesmie siahnuť na ich práva. Ale aj my, čo sme sa dali zaočkovať máme svoje práva.

Nedávno som strávila niekoľko dní v Rakúsku, v štajerskom meste Schladming. Vyviezli sme sa aj na ľadovec Ramstein. Hoci pri odchode zo Slovenska od nás na hranici takmer nič nikto nechcel, lebo mávli rukou kým sme hľadali v mobiloch potvrdenia, rovnako tak pri návrate, v samotnom Rakúsku to bolo inak. Pri vstupe do hotela Falkensteiner od nás najskôr chceli potvrdenie o očkovaní, prekonaní covidu alebo platný test, až potom požiadali o ID kartu alebo pas. Tí z nás, ktorí nemali očkovanie alebo prekonaný covid boli upozornení, že po 48 hodinách si musia ísť dať urobiť test, čo bolo asi 100 m od hotela a v tom čase bezplatne. Keď sme išli v tretí deň do jedálne, pri nahlasovaní izby a mena boli hostia, ktorí si mali dať urobiť test, požiadaní, aby ukázali výsledok nového testu. Ak ho momentálne nemali so sebou, personál ich poprosil, aby si ho išli na izbu zobrať. Až potom mohli ísť na večeru. S rovnakými pravidlami sme sa stretávali všade. Pri vstupe do lanovky na ľadovec Dachstein sme museli mať respirátor, nie jednorazové rúško, keďže táto lanovka je pre viac osôb. Keď sme si na otvorenej terase reštaurácie na ľadovci chceli objednať niečo na pitie, čašníčka nás zdvorilo požiadala o ukázanie testu, alebo potvrdenie o prekonaní či očkovaní. A s objednávkou počkala až kým si posledný z nás nenašiel v mobile požadovaný doklad. Pri vstupe do ľadového paláca nás ako prvá vítala informácia v nemeckom a anglickom jazyku, aby sme vstupovali iba s respirátorom a dodržiavali odstupy. Po uliciach chodili ľudia bez rúška, ale pri vstupe do priestorov si okamžite nasadzovali rúška. Ako nám viackrát opakovali v obchodoch, reštauráciách, aj v spomínanom hoteli, tieto pravidlá boli jasne dané a nikto nemá dôvod ich nedodržiavať. Nečítala som rakúske noviny, tak neviem, či je medzi Rakúšanmi toľko odporcov a kverulantov, pokiaľ ide o očkovanie, testovanie a pod. ako u nás. Dala som sa bez rozmýšľania očkovať po tom, ako som si v rodine prežila svoje s covidom a aj sama ho „absolvovala“ . Chcem sa chrániť, aj svoje okolie, a aj keď vakcína nie je stopercentná ochrana, vedomie, že eliminuje možnosť nákazy, prípadne ľahší priebeh je pre mňa dôležité. Toto by si mali uvedomiť všetci, veď ako prídem k tomu, že ja sa síce chránim, ale nejaký nezodpovedný človek ma aj tak nakazí, lebo on hovorí, že nie je ovca, nedá si brať svoje práva a podobné sprostosti. A čo moje práva, čo práva nás ostatných, čo sme sa očkovať dali, ale aj tak nie sme úplne v bezpečí pre tieto sebecké názory. Nenariadila mi to vláda, ani zamestnávateľ, ani niekto hore ani dole, len môj zdravý rozum. Tak ako to miliónom ľudí na celom svete nikto nenariaďuje. Zatiaľ nie je nič účinnejšie proti covidu, ako vakcína a tí, čo rozmýšľajú, to chápu.

A mimochodom, zatiaľ mi nenarástla ani tretia ruka, ani noha, ani rohy a nevypínam ani nezapínam elektriku v byte inak, ako šťuknutím vypínača.